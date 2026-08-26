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La defensa de Vaccarella niega acusaciones de pornografía infantil

Los abogados del conductor televisivo Gustavo Vaccarella defendieron su inocencia tras el hallazgo de imágenes en su teléfono celular.

Salta Hoy

26 / 08 / 2026

 

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Aseguraron que estas no corresponden a pornografía infantil, como se había informado, y que el contenido proviene de una página de acceso público. 

La defensa destacó que el análisis se realizó en el marco de la causa por la muerte de Lautaro Ramasco, pero no está relacionado con esa investigación. 

Marcelo Arancibia, uno de los abogados, afirmó que Vaccarella no publicó ni difundió el material.

También anunciaron acciones legales por injurias contra la familia Ramasco debido a comentarios perjudiciales hacia el comunicador. 

Además, esperan el informe del CIF para conocer la postura de la Fiscalía.

La defensa insistió en que el material encontrado en el celular debe ser evaluado independientemente de la causa principal y que su defendido espera retomar su actividad tras aclararse su situación judicial.

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