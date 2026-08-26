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Una mujer mayor de edad fue atropellada por una moto y fue hospitalizada con quebraduras

El siniestro vial ocurrió anoche en la Ruta Provincial 26, a la altura del ingreso al barrio Sanidad.

Salta Hoy

26 / 08 / 2026

 

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Una mujer de 74 años se desplazaba caminando y fue embestida por un motociclista que circulaba en dirección al centro acompañado por su esposa.

Según el conductor de la moto, al ponerse el semáforo en verde aceleró su marcha, momento en el cual la señora intentó cruzar la calzada de manera imprevista, sin darle tiempo a evitar el impacto.

La mujer sufrió fracturas en su brazo y pierna derecha. 

Fue asistida en el lugar por una ambulancia del SAMEC y trasladada al Hospital San Bernardo, donde quedó internada.

En la zona del accidente hubo desvíos de tránsito mientras el personal médico y policial trabajaba en el lugar. 

 

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