Un viaje inesperado: Búsqueda y final feliz para un adolescente de 16 años

Esta mañana alrededor de las 7:00 una madre se preparaba para viajar en colectivo desde el barrio Ciudad del Milagro hacia Campo Quijano con su hijo de 16 años para llevarlo a la escuela.

Al llegar a la parada, la mujer se dio cuenta que olvidó la tarjeta de SAETA y le pidió a su hijo que esperara, pero al regresar el adolescente ya no estaba en el lugar.

La madre alertó al Sistema de Emergencias 911, lo que llevó a un operativo de búsqueda policial de emergencia dada la condición de salud del menor.

Minutos más tarde, desde la escuela en Campo Quijano le avisaron a la madre que su hijo había llegado solo al establecimiento.

El adolescente, conociendo el recorrido habitual, abordó el colectivo por sus propios medios y realizó el trayecto sin inconvenientes.

El muchacho se encuentra en perfecto estado de salud y asistiendo a sus clases con normalidad, quedando el hecho como un gran susto para la familia.