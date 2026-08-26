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Un viaje inesperado: Búsqueda y final feliz para un adolescente de 16 años

El chico padece hidrocefalia y retraso mental.

Salta Hoy

26 / 08 / 2026

 

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Esta mañana alrededor de las 7:00 una madre se preparaba para viajar en colectivo desde el barrio Ciudad del Milagro hacia Campo Quijano con su hijo de 16 años para llevarlo a la escuela. 

Al llegar a la parada, la mujer se dio cuenta que olvidó la tarjeta de SAETA y le pidió a su hijo que esperara, pero al regresar el adolescente ya no estaba en el lugar. 

La madre alertó al Sistema de Emergencias 911, lo que llevó a un operativo de búsqueda policial de emergencia dada la condición de salud del menor.

Minutos más tarde, desde la escuela en Campo Quijano le avisaron a la madre que su hijo había llegado solo al establecimiento. 

El adolescente, conociendo el recorrido habitual, abordó el colectivo por sus propios medios y realizó el trayecto sin inconvenientes.

El muchacho se encuentra en perfecto estado de salud y asistiendo a sus clases con normalidad, quedando el hecho como un gran susto para la familia.

 

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