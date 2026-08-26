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Nuevos conocimientos sobre finanzas para los tiempos que corren

La Cámara Argentina Fintech realizará este jueves una nueva edición de Fintech Meetups, su ciclo federal sobre finanzas, tecnología y desarrollo económico.

Salta Hoy

26 / 08 / 2026

 

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Referentes de fintech, bancos, empresas tecnológicas y sector público se reunirán por primera vez en la ciudad de Salta.

Por Radio Salta, Gonzalo Guerinau, director general de Emprendedores indicó que la idea es llegar a todas las empresas de servicios financieros y tecnológicos además del público en general.

“La charla se brindará en los siguientes ejes: cómo pagamos, cómo invertimos, cómo nos protegemos frente a los fraudes”, manifestó esta mañana.

“Vamos a capacitarnos sobre tokenización, inversión en bolsa y compra de criptomonedas”, anticipó Guerinau.

La charla se realizará mañana jueves desde las 17 horas en UTHGRA Salta, Mitre 966. La actividad es gratuita con inscripción previa en www.fintechmeetups.com

 

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