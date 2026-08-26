Hoy se inauguró la nueva terminal del Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes

El desarrollo integral contempla una inversión progresiva de 110 millones de dólares. En esta primera fase, el complejo suma un renovado hall principal, 32 puestos de check-in, flamantes áreas técnicas y operativas, y una ampliación de 650 metros cuadrados en el sector de embarque de cabotaje.

La infraestructura incorpora además una variada propuesta comercial y de servicios, con espacios gastronómicos, embalaje de equipaje y cajeros automáticos de Banco Nación y Banco Macro. Por su parte, la zona de preembarque doméstico dispondrá de un espacio gastronómico regional.

“Salta es la capital turística del norte y necesitaba un aeropuerto a la altura”, dijo el primer mandatario esta mañana.

“Esta aeroestación no sólo es importante para el turismo. es símbolo de federalismo y oportunidad de inversiones y progreso”, mencionó Sáenz

Finalmente indicó que “seguirá insistiendo en la construcción de un aeropuerto en Cafayate”.