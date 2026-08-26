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Hoy se inauguró la nueva terminal del Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes

Las obras ejecutadas por Aeropuertos Argentina y el ORSNA permitirán incrementar las operaciones en un 65% y sumar modernos servicios comerciales y técnicos.

Salta Hoy

26 / 08 / 2026

 

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El desarrollo integral contempla una inversión progresiva de 110 millones de dólares. En esta primera fase, el complejo suma un renovado hall principal, 32 puestos de check-in, flamantes áreas técnicas y operativas, y una ampliación de 650 metros cuadrados en el sector de embarque de cabotaje.

La infraestructura incorpora además una variada propuesta comercial y de servicios, con espacios gastronómicos, embalaje de equipaje y cajeros automáticos de Banco Nación y Banco Macro. Por su parte, la zona de preembarque doméstico dispondrá de un espacio gastronómico regional.

“Salta es la capital turística del norte y necesitaba un aeropuerto a la altura”, dijo el primer mandatario esta mañana.

“Esta aeroestación no sólo es importante para el turismo. es símbolo de federalismo y oportunidad de inversiones y progreso”, mencionó Sáenz 

Finalmente indicó que “seguirá insistiendo en la construcción de un aeropuerto en Cafayate”.

 

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