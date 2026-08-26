“El presidente tiene añoranzas de volver a los años previos a 1880”
El histórico dirigente radical Federico Storani, legislador nacional mandato cumplido, exfuncionario nacional visitó nuestra provincia para recibir un importante reconocimiento por parte de la Universidad Nacional de Salta.
Salta Hoy
26 / 08 / 2026
La Casa de Altos Estudios le entregó este martes el título de Doctor Honoris Causa en un acto realizado en el Auditorio “Hugo Llimós” de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales.
Entre los fundamentos de la distinción se destaca su trayectoria académica e intelectual vinculada con la filosofía política, la democracia y los derechos humanos, así como su actividad docente universitaria y su participación como profesor invitado y disertante en instituciones académicas de reconocimiento internacional, entre ellas las universidades de Oxford y Harvard y el Woodrow Wilson International Center for Scholars.
Esta mañana por Radio Salta, en una charla abierta -fiel a su estilo- realizó una radiografía de la situación política de la Argentina.
“Esto -por el actual rumbo del Gobierno nacional- no es modernidad, esto es un atraso que apunta a proyecto conservador”, dijo Storani.
“En Argentina es necesario recuperar la racionalidad para debatir, no es necesario caer en los insultos y la descalificación permanente”, manifestó.
“Nosotros -desde el radicalismo- no queremos que La Libertad Avanza nos absorba. Necesitamos recuperar nuestra identidad; custodiando el medio ambiente, ampliando derechos, con una fuerte sensibilidad social”, señaló Storani.