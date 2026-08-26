“El presidente tiene añoranzas de volver a los años previos a 1880”

La Casa de Altos Estudios le entregó este martes el título de Doctor Honoris Causa en un acto realizado en el Auditorio “Hugo Llimós” de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales.

Entre los fundamentos de la distinción se destaca su trayectoria académica e intelectual vinculada con la filosofía política, la democracia y los derechos humanos, así como su actividad docente universitaria y su participación como profesor invitado y disertante en instituciones académicas de reconocimiento internacional, entre ellas las universidades de Oxford y Harvard y el Woodrow Wilson International Center for Scholars.

Esta mañana por Radio Salta, en una charla abierta -fiel a su estilo- realizó una radiografía de la situación política de la Argentina.

“Esto -por el actual rumbo del Gobierno nacional- no es modernidad, esto es un atraso que apunta a proyecto conservador”, dijo Storani.

“En Argentina es necesario recuperar la racionalidad para debatir, no es necesario caer en los insultos y la descalificación permanente”, manifestó.

“Nosotros -desde el radicalismo- no queremos que La Libertad Avanza nos absorba. Necesitamos recuperar nuestra identidad; custodiando el medio ambiente, ampliando derechos, con una fuerte sensibilidad social”, señaló Storani.