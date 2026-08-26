Chau a las alianzas de oro: Salteños cada vez se casan menos
No sólo los matrimonios mostraron una importante disminución sino también las uniones convivenciales, según comentaron desde el Registro Civil.
Salta Hoy
26 / 08 / 2026
Así lo confirmó Fernanda Ubiergo, directora del organismo, quien destacó una caída sostenida en varios indicadores demográficos y civiles: disminución de matrimonios, de uniones convivenciales y de nacimientos.
Reflexionó sobre los factores que inciden en esta tendencia y la comparó con épocas pasadas donde los matrimonios con conflictos no tenían la opción legal o social de separarse, derivando en situaciones poco saludables.
Por otro lado indicó que la reducción de los nacimientos en Salta, como en otros lugares del país, alcanza el 49%.
“La caída de nacimientos es una tendencia mundial que se viene observando hace más de 10 años, pero en Argentina fue más notoria porque se vio más abrupta”, comentó Ubiergo.