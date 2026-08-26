Chau a las alianzas de oro: Salteños cada vez se casan menos

Así lo confirmó Fernanda Ubiergo, directora del organismo, quien destacó una caída sostenida en varios indicadores demográficos y civiles: disminución de matrimonios, de uniones convivenciales y de nacimientos.

Reflexionó sobre los factores que inciden en esta tendencia y la comparó con épocas pasadas donde los matrimonios con conflictos no tenían la opción legal o social de separarse, derivando en situaciones poco saludables.

Por otro lado indicó que la reducción de los nacimientos en Salta, como en otros lugares del país, alcanza el 49%.

“La caída de nacimientos es una tendencia mundial que se viene observando hace más de 10 años, pero en Argentina fue más notoria porque se vio más abrupta”, comentó Ubiergo.