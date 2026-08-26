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Centros Privados de Diálisis de Salta y Jujuy reclaman al Pami por una importante deuda

Desde CEPRIDIASA, expresaron su adhesión y acompañamiento a los centros privados de diálisis de todo el país que atraviesan una situación crítica frente al atraso de los aranceles.

Salta Hoy

26 / 08 / 2026

 

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“Mientras los costos de insumos, medicamentos, servicios y recursos humanos aumentan de manera sostenida, el módulo de diálisis permanece desactualizado desde hace mucho tiempo”, dijo por Radio Salta, Mario Espeche, presidente de Cepridiasa.

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