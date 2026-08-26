En Salta se aplican más de un millón de vacunas por año

Desde 2019, cada 26 de agosto se celebra en la Argentina el Día Nacional del Vacunador, en homenaje al nacimiento de Albert Sabin, creador de la vacuna oral contra la poliomielitis la cual, junto a la creada por Jonas Salk, frenaron la pandemia que asoló al país en 1956.

Esta celebración se instauró a través de la Ley Nacional 27.491 para reconocer la tarea, el esfuerzo y el compromiso del personal sanitario que busca inmunizar para prevenir enfermedades.

El ministro de Salud Pública, Federico Mangione, felicitó a todos los vacunadores por su vocación de servicio y compromiso puesto en manifiesto en cada hospital, centro de salud y puesto móvil de vacunación.

“El Estado llega a cada punto de nuestra provincia, a pesar de las dificultades geográficas y climáticas, para acercar la vacuna a la población. Nuestros vacunadores están presentes en todos los municipios, tanto en zonas urbanas como rurales, con una logística de trabajo muy importante, en establecimientos sanitarios, escuelas, plazas, parques, centros comerciales, comunidades, entre otros”, dijo el titular de la cartera sanitaria.

La jefa del programa de Inmunizaciones, Adriana Jure, saludó a todos los vacunadores en su día y les agradeció por su dedicación y esfuerzo en el cuidado de la salud.

Agregó que, en Salta, “anualmente se inoculan alrededor de un millón de dosis de las vacunas contempladas en el Calendario Nacional”.

Las vacunas salvan vidas

El Ministerio de Salud Pública comunica a la población que enfermedades se pueden prevenir con la administración de vacunas.

Según datos difundidos por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), entre las patologías inmunoprevenibles se encuentran:

Neumonía.

Hepatitis B.

Sarampión.

Tos convulsa.

Poliomielitis.

Cáncer cervical.

Rotavirus.

Rubéola.

Tétanos.

Varicela.

Dengue.

Paperas.

Difteria.

Influenza.

Rabia.

Fiebre tifoidea.

Meningitis.

Fiebre amarilla.

Desde el programa de Inmunizaciones recomiendan a las personas que concurran a aplicarse vacunas, llevar el documento de identidad y carnet de vacunación, si lo tuviera, a fin de que el personal sanitario verifique el estado de inmunización.

Líder en vacunación

Salta registró en el último año las mayores coberturas nacionales de las vacunas correspondientes a los refuerzos de los 5 y 11 años del Calendario Nacional de Vacunación, de acuerdo con los datos consolidados del Registro Federal de Vacunación Nominalizado (NOMIVAC).

Las coberturas representan el porcentaje de la población objetivo que recibió cada vacuna y constituyen uno de los principales indicadores para evaluar el alcance de las estrategias de inmunización.

De las ocho vacunas correspondientes a esos grupos etarios, Salta encabezó la cobertura nacional en seis y ocupó el segundo lugar en las dos restantes, consolidándose entre las jurisdicciones con mejor desempeño del país.

Estos resultados reflejan el trabajo sostenido que realizan los equipos de inmunización en toda la provincia, quienes diariamente acercan las vacunas a hospitales, centros de salud, escuelas y comunidades, incluso en regiones de difícil acceso por sus características geográficas y climáticas.