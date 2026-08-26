El maestro Uribe vuelve a dirigir a la Sinfónica

Este viernes 28 de agosto a las 21 h, la Orquesta Sinfónica de Salta regresará al Teatro Provincial Juan Carlos Saravia bajo la dirección de su maestro titular, el colombiano Jorge Mario Uribe, y con el reconocido violinista argentino Luis Roggero como solista invitado.

El programa estará formado por dos grandes obras de compositores alemanes, considerados símbolos del Romanticismo. Ellas son la Sinfonía Nro. 4 de Felix Mendelssohn y el Concierto para Violín de Johannes Brahms. La primera es conocida como Italiana, ya que fue elaborada durante una prolongada estadía de Mendelssohn en diferentes ciudades de Italia, aunque la terminó en Berlín y la estrenó en Londres en 1833. El segundo, en tanto, es el único concierto para violín que escribió Brahms, cuyo instrumento era el piano; se estrenó el 1 de enero de 1879 en Leipzig, Alemania.

Las entradas ya están a la venta en la boletería del Teatro Provincial y en la plataforma digital www.vamos.gob.ar . Su valor es de $ 8000, más $ 800 de costo de servicio de la ticketera. Como es habitual en los conciertos de la OSS, hay entradas gratuitas para estudiantes y jubilados, aunque en número limitado.

Sobre Luis Roggero

Nacido en Buenos Aires, República Argentina, realizó sus primeros estudios de violín con el profesor Doro Gorgatti, completándolos luego con los maestros Humberto Carfi y Ljerko Spiller, con quien estudió también música de cámara.

Becado por la Fundación Show, se perfeccionó en la International Menuhin Music Academy de Gstaad, Suiza con los maestros Alberto Lisy. Robert Masters y Félix Andreievsky, tomando una masterclass con los maestros Sandor Veg y Yehudi Menuhin.

Integró La Orquesta Mundial de Jóvenes Instrumentistas y la camerata lisy Gstaad con la que realizó conciertos por Europa y Oriente, actuando así mismo en calidad de solista.

Se ha presentado en las principales salas de nuestro país ofreciendo recitales, o actuando como solista con las orquestas Sinfónica Nacional, Filarmónica de Buenos Aires, Orquestas de Santa Fe, Paraná, Entre Ríos, Salta, San Juan, Mendoza, Mar del Plata, entre otras.

Integró el cuerpo docente de la Universidad Nacional de San Juan y fue instructor de violín de la orquesta académica del Teatro Colón de Buenos Aires.

Fue concertino y miembro fundador de la orquesta de Cámara Mayo, organismo con el cual ha dado conciertos en Argentina, Uruguay, Chile, México, Suiza y Estados Unidos de Norteamérica.

Desarrolló una intensa actividad de música de cámara, integrando diversos grupos, habiéndose destacado su participación como primer violín del Cuarteto Argentino.

Desde 1992 se desempeñó como primer violín concertino de la Orquesta Sinfónica Nacional, habiendo realizado con la misma la grabación del CD Argentine Masters, interpretando en primer registro mundial el concierto Aymara de Luis Gianneo con la dirección del maestro Pedro Ignacio Calderón.

A partir de 1999 y hasta el 2003 fue director musical de la Orquesta de Cámara Mayo.

En varias oportunidades ha sido invitado a dirigir la Orquesta del Centro Cultural los Espejos de Santa Fe y la Orquesta de Cámara de la Municipalidad de Córdoba. También ha dirigido la orquesta del Congreso de la Nación Argentina.

En calidad de director y solista, realizó en 2003 una gira de 7 conciertos por Holanda, ejecutando las 8 estaciones de Vivaldi-Piazzolla y coronando dichas actuaciones en el célebre con Concertgebow de Ámsterdam, con gran éxito de público y crítica. A raíz del mismo, repitió en 2004 y 2009 una gira por Holanda, dirigiendo esta vez la camerata de Costa Rica y la Camerata Kiev de Rusia. En 2006 y 2007 dirigió y actuó como solista con la Orquesta Sinfónica de Costa Rica.

De 2012 a 2024 fue el primer violín del Cuarteto Gianneo. En la actualidad desarrolla una amplia labor docente, como si también intensa actividad como solista.