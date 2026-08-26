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Empleados municipales cobrarán el sueldo el sábado 5 de septiembre

Se acreditarán los haberes de agosto, que incluyen un incremento del 2%. Además, los trabajadores percibirán un monto adicional no remunerativo establecido a partir de julio.

Salta Hoy

26 / 08 / 2026

 

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La Municipalidad de Salta informa que el sábado 5 de septiembre los empleados municipales cobrarán los haberes correspondientes al mes de agosto de 2026.

El pago se realizará en el marco de la Resolución N.º62, que da continuidad al esquema de recomposición salarial para el segundo semestre del año.

Los haberes de agosto contemplan un incremento del 2%. Además, los trabajadores municipales percibirán un total de $46.000 correspondientes al adicional no remunerativo establecido a partir de julio. El monto incluye el pago pendiente del primer mes y el correspondiente a agosto, que será liquidado mediante complementaria.

La resolución establece también incrementos salariales del 2% para septiembre, octubre, noviembre y diciembre.

Con estas medidas, el Ejecutivo Municipal continúa acompañando los ingresos de los trabajadores municipales, brindando previsibilidad y dando continuidad al diálogo institucional con las entidades sindicales representativas.

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