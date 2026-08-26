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Aguas del Norte amplía la infraestructura hídrica para 25 mil vecinos de Capital

La instalación de más de 400 metros de una nueva cañería de impulsión permitirá mejorar el caudal, la presión y la distribución de agua potable en más de diez barrios de la zona oeste alta. La obra complementará el nuevo pozo que se ejecuta en Plaza España.

Salta Hoy

26 / 08 / 2026

 

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Aguas del Norte avanza con una obra estratégica para fortalecer el abastecimiento de agua potable en la zona oeste alta de Salta Capital, uno de los sectores con mayor crecimiento urbano de la ciudad.

Los trabajos contemplan la instalación de más de 400 metros de una nueva cañería de impulsión de mayor diámetro. Esta infraestructura permitirá optimizar el caudal, la presión y la distribución del servicio para más de 25 mil vecinos.

a mejora alcanzará a los barrios Grand Bourg, San Silvestre, Roberto Romero, Costa Azul, Las Costas, 17 de Mayo, Las Magdalenas, Las Leñas I y II, y Los Pinos I y II, entre otros sectores de la zona.

l nuevo tendido complementará la obra que la Provincia ejecuta en Plaza España para incorporar una nueva fuente de abastecimiento al sistema. Ambas intervenciones permitirán ampliar la capacidad operativa y responder al crecimiento sostenido de la demanda.

Las acciones forman parte de la decisión del gobenador Gustavo Sáenz de priorizar la inversión en servicios públicos esenciales mediante obras estructurales. Con planificación, inversión y presencia territorial, la Provincia continúa fortaleciendo los sistemas de agua potable y saneamiento en los distintos departamentos de Salta.

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