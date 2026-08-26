El Neumatón de la ciudad cerca de alcanzar las 2.200 toneladas

En la playa de estacionamiento del Centro Cívico Municipal (CCM) se llevó a cabo hoy la edición N°28 del Neumatón de la ciudad. El objetivo del programa es evitar que las cubiertas sean arrojadas a la vía pública generando focos infecciosos.

Ramiro Ragno, director general de Residuos Especiales, manifestó que “a los vecinos y las empresas que depositan los neumáticos se les entrega una serie de presentes y regalos y, principalmente un certificado de disposición final”. Hasta la fecha se llevan acopiadas casi 2.200 toneladas.

“La participación sigue siendo alta, tanto de vecinos como de empresas o comercios que de esta manera demuestran que no solamente confían en el programa, sino que también hay conciencia ambiental al no arrojar las cubiertas en la vía pública”, destacó el funcionario.

Es importante recordar que, los NFU (neumáticos fuera de uso) son reciclados para la fabricación de cemento a través de la generación de energía calórica para los hornos correspondientes.

Por cuestiones de capacidad y logística, se reitera que no se reciben neumáticos de gran tamaño, como de tractores o maquinarias viales.