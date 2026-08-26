SALTIC avanza en el fortalecimiento de conectividad pública y estratégica de la provincia

Durante el encuentro se analizó la interrupción del servicio de internet gratuito en las plazas del interior de la provincia, y se evaluaron alternativas para continuar mejorando y actualizando el sistema de provisión del servicio en plazas y espacios públicos. El presidente de SALTIC, Ricardo Villada, afirmó que se están realizando gestiones con los proveedores con el objetivo de optimizar la calidad del servicio y acompañar la creciente demanda de conectividad de los salteños.

Asimismo, se analizó la continuidad de las acciones previstas en el Plan Maestro de Conectividad, particularmente aquellas vinculadas al desarrollo y ampliación de infraestructura de fibra óptica.

En este sentido, se destacó la importancia estratégica de avanzar en una infraestructura que no solo permita fortalecer la conectividad dentro de la provincia, sino que también contribuya a vincular a Salta con los grandes corredores de integración regional, entre ellos el Corredor Bioceánico y el Trópico de Capricornio, proyectando a la provincia como un nodo estratégico de conectividad y vinculación con la región y con la salida hacia el Pacífico.

Particularmente, se encuentran en análisis distintos proyectos estratégicos de inversión orientados a fortalecer la infraestructura y ampliar las capacidades de la provincia.

Desde SALTIC se continúa trabajando en la evaluación de alternativas técnicas y de gestión que permitan consolidar una infraestructura de conectividad moderna, sostenible y acorde a las necesidades actuales y futuras.