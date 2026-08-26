 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 13:00 HRS

 

La Mañana de Radio Salta

Un programa con la más amplia cobertura para mantenerte bien informado. Todas las novedades que te interesan en la voz de un equipo profesional de excelencia. 

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 15:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

SALTIC avanza en el fortalecimiento de conectividad pública y estratégica de la provincia

Se llevó a cabo una nueva reunión de Directorio de SALTIC, en la que se abordaron distintos aspectos vinculados al fortalecimiento de la conectividad en la provincia; principalmente en las plazas del interior.

Salta Hoy

26 / 08 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Durante el encuentro se analizó la interrupción del servicio de internet gratuito en las plazas del interior de la provincia, y se evaluaron alternativas para continuar mejorando y actualizando el sistema de provisión del servicio en plazas y espacios públicos. El presidente de SALTIC, Ricardo Villada, afirmó que se están realizando gestiones con los proveedores con el objetivo de optimizar la calidad del servicio y acompañar la creciente demanda de conectividad de los salteños.

Asimismo, se analizó la continuidad de las acciones previstas en el Plan Maestro de Conectividad, particularmente aquellas vinculadas al desarrollo y ampliación de infraestructura de fibra óptica.

En este sentido, se destacó la importancia estratégica de avanzar en una infraestructura que no solo permita fortalecer la conectividad dentro de la provincia, sino que también contribuya a vincular a Salta con los grandes corredores de integración regional, entre ellos el Corredor Bioceánico y el Trópico de Capricornio, proyectando a la provincia como un nodo estratégico de conectividad y vinculación con la región y con la salida hacia el Pacífico.

Particularmente, se encuentran en análisis distintos proyectos estratégicos de inversión orientados a fortalecer la infraestructura y ampliar las capacidades de la provincia.

Desde SALTIC se continúa trabajando en la evaluación de alternativas técnicas y de gestión que permitan consolidar una infraestructura de conectividad moderna, sostenible y acorde a las necesidades actuales y futuras.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO