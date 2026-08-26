 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 13:00 HRS

 

La Mañana de Radio Salta

Un programa con la más amplia cobertura para mantenerte bien informado. Todas las novedades que te interesan en la voz de un equipo profesional de excelencia. 

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 15:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Salud promovió la donación de plaquetas y control de criaderos de mosquitos en el Milagro

La jornada articuló el trabajo de Hemoterapia, Virología y el Laboratorio de Biocontroladores para concientizar sobre la transfusión de componentes sanguíneos y la eliminación del vector del dengue.

Salta Hoy

26 / 08 / 2026

 

VER GALERÍA

 

El Ministerio de Salud Pública llevó a cabo en el acceso principal del Hospital Señor del Milagro la campaña “Una donación que salva dos vidas: Promoción de la donación de plaquetas y prevención del dengue”.

La actividad, desarrollada este miércoles, contó con la participación conjunta del Servicio de Hemoterapia, el Laboratorio de Virología y el Laboratorio de Investigación y Producción de Biocontroladores (LIP Bioc).

Durante el encuentro se instalaron stands informativos, se brindaron charlas educativas y se realizaron dinámicas recreativas orientadas a concientizar sobre el control del mosquito en los hogares y a captar donantes voluntarios de componentes sanguíneos.

La necesidad constante de donantes

La responsable del Servicio Transfusional del Hospital Señor del Milagro, Érica Lobo Berni, explicó que la iniciativa buscó integrar dos aspectos sanitarios fundamentales: “Nos pareció interesante unir la donación de plaquetas con una actividad de prevención primaria, desde la eliminación del mosquito, hasta el tratamiento que podemos brindar mediante la transfusión de plaquetas a los pacientes que lo requieren”.

La profesional precisó que los concentrados plaquetarios tienen una vida útil de entre cinco y siete días, lo que exige una reposición continua. Estos componentes resultan indispensables para pacientes oncológicos, personas con leucemias, linfomas, trastornos de coagulación o internados en terapia intensiva.

Respecto a la técnica de extracción, Lobo Berni detalló que “no todas las personas pueden donar plaquetas por aféresis, porque se requiere un determinado recuento plaquetario y una evaluación previa. Por eso, quienes estén interesados pueden acercarse al Centro Regional de Hemoterapia para conocer los requisitos”. Finalmente, remarcó la importancia de la concurrencia espontánea: “Que se acerquen a donar sangre, sea por plaquetas o por lo que sea, porque alguien los necesita”.

Medidas preventivas y control biológico

Por su parte, el Programa Laboratorio de Investigación y Producción de Biocontroladores abordó el ciclo de vida del mosquito transmisor y las pautas para erradicar reservorios domiciliarios.

El jefe del programa, Rubén Cardozo, señaló: “Estamos enseñando cómo es el ciclo biológico del mosquito y cuáles son los principales criaderos que podemos encontrar en una vivienda, para identificar aquellos que se pueden eliminar”.

El especialista advirtió sobre el riesgo que representan los recipientes con agua acumulada y los pozos ciegos. Para estos últimos, recomendó el sellado de grietas y la colocación de tela mosquitera en los tubos respiraderos para bloquear el ingreso y salida de los insectos.

Para los casos en los que la infraestructura no permite un sellado hermético, el área provee a los municipios un biolarvicida a base de BTI para su aplicación en terreno. “El biolarvicida es una alternativa para aquellos casos en los que no se puede sellar el pozo. Es una solución temporal; lo ideal es reparar y mantener en buenas condiciones el pozo para que no se convierta en un criadero permanente”, concluyó Cardozo.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO