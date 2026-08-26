Salud promovió la donación de plaquetas y control de criaderos de mosquitos en el Milagro

El Ministerio de Salud Pública llevó a cabo en el acceso principal del Hospital Señor del Milagro la campaña “Una donación que salva dos vidas: Promoción de la donación de plaquetas y prevención del dengue”.

La actividad, desarrollada este miércoles, contó con la participación conjunta del Servicio de Hemoterapia, el Laboratorio de Virología y el Laboratorio de Investigación y Producción de Biocontroladores (LIP Bioc).

Durante el encuentro se instalaron stands informativos, se brindaron charlas educativas y se realizaron dinámicas recreativas orientadas a concientizar sobre el control del mosquito en los hogares y a captar donantes voluntarios de componentes sanguíneos.

La necesidad constante de donantes

La responsable del Servicio Transfusional del Hospital Señor del Milagro, Érica Lobo Berni, explicó que la iniciativa buscó integrar dos aspectos sanitarios fundamentales: “Nos pareció interesante unir la donación de plaquetas con una actividad de prevención primaria, desde la eliminación del mosquito, hasta el tratamiento que podemos brindar mediante la transfusión de plaquetas a los pacientes que lo requieren”.

La profesional precisó que los concentrados plaquetarios tienen una vida útil de entre cinco y siete días, lo que exige una reposición continua. Estos componentes resultan indispensables para pacientes oncológicos, personas con leucemias, linfomas, trastornos de coagulación o internados en terapia intensiva.

Respecto a la técnica de extracción, Lobo Berni detalló que “no todas las personas pueden donar plaquetas por aféresis, porque se requiere un determinado recuento plaquetario y una evaluación previa. Por eso, quienes estén interesados pueden acercarse al Centro Regional de Hemoterapia para conocer los requisitos”. Finalmente, remarcó la importancia de la concurrencia espontánea: “Que se acerquen a donar sangre, sea por plaquetas o por lo que sea, porque alguien los necesita”.

Medidas preventivas y control biológico

Por su parte, el Programa Laboratorio de Investigación y Producción de Biocontroladores abordó el ciclo de vida del mosquito transmisor y las pautas para erradicar reservorios domiciliarios.

El jefe del programa, Rubén Cardozo, señaló: “Estamos enseñando cómo es el ciclo biológico del mosquito y cuáles son los principales criaderos que podemos encontrar en una vivienda, para identificar aquellos que se pueden eliminar”.

El especialista advirtió sobre el riesgo que representan los recipientes con agua acumulada y los pozos ciegos. Para estos últimos, recomendó el sellado de grietas y la colocación de tela mosquitera en los tubos respiraderos para bloquear el ingreso y salida de los insectos.

Para los casos en los que la infraestructura no permite un sellado hermético, el área provee a los municipios un biolarvicida a base de BTI para su aplicación en terreno. “El biolarvicida es una alternativa para aquellos casos en los que no se puede sellar el pozo. Es una solución temporal; lo ideal es reparar y mantener en buenas condiciones el pozo para que no se convierta en un criadero permanente”, concluyó Cardozo.