Aludes e inundaciones causaron destrozos en la frontera entre Nepal y el Tíbet

Un grave desastre natural golpeó la zona fronteriza entre Nepal y el Tíbet, donde deslizamientos de tierra, una crecida repentina de un río y un alud de barro y rocas provocaron importantes daños en aldeas e infraestructura. El fenómeno dejó víctimas fatales y mantiene desaparecidas a cientos de personas, entre ellas numerosos turistas extranjeros.

Las autoridades locales y el gobierno nepalí trabajan para determinar el origen exacto del episodio. Entre las hipótesis analizadas figuran la posibilidad de que un sismo haya desencadenado el movimiento de tierra, el desborde de un lago glaciar o el bloqueo temporal de un curso de agua que luego provocó la violenta crecida.

Ante la emergencia, la Junta de Turismo de Nepal activó operativos de búsqueda y rescate para localizar a 384 personas reportadas como desaparecidas. Del total, aproximadamente 291 serían turistas extranjeros que se encontraban en la región al momento del desastre.

Los equipos de emergencia continúan recorriendo las zonas afectadas mientras se evalúan los daños provocados por el alud y las inundaciones que arrasaron con parte de la infraestructura local.