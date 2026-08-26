Salta Basket ya tiene su refuerzo extranjero made in Estados Unidos

Salta Basket continúa con el armado de su plantel de cara a la temporada 2026/27 de La Liga Argentina y sumó la incorporación del estadounidense Samuel "Samme" Givens, un jugador de amplia experiencia que llegará para aportar presencia, capacidad física y jerarquía en el juego interior de Los Infernales.

Givens, nacido el 9 de agosto de 1989 en Filadelfia, Estados Unidos, se desempeña como ala-pívot y también lo puede hacer de alero. Su formación universitaria tuvo lugar en la Universidad de Drexel, donde integró el equipo de los Drexel Dragons.

A lo largo de su carrera, el norteamericano construyó una extensa trayectoria internacional, con pasos por clubes de Países Bajos, Francia, Alemania, Israel y Finlandia. Entre sus experiencias más destacadas se encuentra su participación en Maccabi Haifa de Israel, equipo con el que se consagró campeón en 2019.

En Argentina, Givens tuvo su primera experiencia en la temporada 2021/22, cuando defendió la camiseta de Oberá Tenis Club en la Liga Nacional. En aquella campaña registró promedios de 12,9 puntos, 6,9 rebotes y 1,9 asistencias por partido.

Posteriormente, en noviembre de 2024, regresó al básquet argentino para incorporarse a San Martín de Corrientes, sumando así una segunda experiencia en la máxima categoría nacional, luego de su paso por el básquetbol de Finlandia con Kauhajoki Karhu.

Con la llegada de Givens, Salta Basket continúa tomando forma para la nueva temporada. El plantel que estará bajo la conducción del entrenador chaqueño Ariel Rearte cuenta hasta el momento con los salteños Facundo Binda y Diego Peralta, además de Martín Cabrera, Agustín Jara, José Peralta, Federico Gobetti, Adrián Lange y ahora Samuel Givens.

La incorporación del interno estadounidense representa una nueva apuesta de Los Infernales para afrontar una temporada competitiva, con el objetivo de consolidar un equipo protagonista y representar nuevamente a Salta en el básquet nacional.