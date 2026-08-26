Tomás Aranda sufrió una fractura de peroné

El juvenil Tomás Aranda sufrió la fractura de peroné durante el entrenamiento de este miércoles en Boca.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, los estudios realizados al futbolista confirmaron la gravedad de la lesión y determinaron que deberá pasar por el quirófano, aunque por el momento no se informó oficialmente cuánto tiempo demandará su recuperación.

La baja representa un golpe importante para el entrenador Rodolfo Arruabarrena, ya que Aranda había ganado protagonismo durante 2026 hasta transformarse en una de las principales figuras del equipo.

El mediocampista de 19 años irrumpió este año en la Primera División y rápidamente consiguió espacio dentro del plantel profesional, hasta recibir incluso la camiseta número 10 para el segundo semestre.

La lesión del atacante xeneize llega en el momento en el que Boca comienza a disputar la parte decisiva de la temporada, con compromisos importantes tanto en el ámbito local como internacional.

Ahora comenzará una recuperación que tendrá como primer paso la operación y posteriormente un extenso período de rehabilitación antes de poder regresar a los entrenamientos.

Los plazos definitivos dependerán del tipo de fractura y de la evolución posterior a la intervención, aunque su ausencia se extenderá durante varios meses.

Fuente: Noticias Argentinas