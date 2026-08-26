Caputo anunció un nuevo plan para impulsar los créditos hipotecarios en Argentina

El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó este miércoles un nuevo programa orientado a dinamizar el otorgamiento de créditos hipotecarios en el país, con el objetivo declarado de facilitar el acceso a la vivienda a través de un mecanismo de financiamiento bancario.

La medida, anunciada en conferencia de prensa, consiste en poner a disposición de las entidades bancarias fondos provenientes del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), administrado por la ANSES. Según explicó el funcionario, ese capital solo podrá utilizarse para financiar la compra de viviendas.

Por qué surge esta iniciativa

Caputo señaló que el principal obstáculo para el crecimiento del crédito hipotecario radica en la estructura de fondeo del sistema bancario: las entidades captan depósitos a corto plazo, pero deben otorgar préstamos a largo plazo, lo que genera un desajuste de plazos que limita la oferta de este tipo de líneas.

Mientras el ahorro de los argentinos en el sistema financiero local no muestre una recuperación sostenida, el Gobierno busca compensar esa limitación movilizando recursos públicos hacia un sector considerado clave para la actividad económica, como es la construcción y el mercado inmobiliario.

Cómo funcionará el esquema

De acuerdo con lo detallado, los bancos podrán participar de licitaciones para acceder a un monto determinado de fondos del FGS. A cambio, deberán ofrecerle al organismo un retorno atado a la UVA más un porcentaje adicional —de referencia, entre 2 y 3 puntos—, con plazos de devolución de entre 2 y 5 años.

Una vez adjudicados los fondos, las entidades financieras contarán con mayor capacidad de fondeo para ampliar su oferta de líneas hipotecarias destinadas a la compra de inmuebles.

Cuánto dinero está en juego

El FGS administra actualmente activos por más de 70.000 millones de dólares, aunque desde el equipo económico se aclaró que solo una porción menor de ese total sería destinada a este programa específico.

El anuncio había sido adelantado por el propio Caputo en una conferencia previa y terminó de definirse en los últimos días, en el marco de la búsqueda de medidas que ayuden a sostener una recuperación económica que, hasta el momento, avanza con debilidad.