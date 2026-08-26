 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 13:00 HRS

 

La Mañana de Radio Salta

Un programa con la más amplia cobertura para mantenerte bien informado. Todas las novedades que te interesan en la voz de un equipo profesional de excelencia. 

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 15:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Caputo anunció un nuevo plan para impulsar los créditos hipotecarios en Argentina

El ministro de Economía presentó un esquema que permitirá a los bancos acceder a recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para destinarlos exclusivamente a créditos hipotecarios.

Argentina

26 / 08 / 2026

 

VER GALERÍA

 

El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó este miércoles un nuevo programa orientado a dinamizar el otorgamiento de créditos hipotecarios en el país, con el objetivo declarado de facilitar el acceso a la vivienda a través de un mecanismo de financiamiento bancario.

La medida, anunciada en conferencia de prensa, consiste en poner a disposición de las entidades bancarias fondos provenientes del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), administrado por la ANSES. Según explicó el funcionario, ese capital solo podrá utilizarse para financiar la compra de viviendas.

Por qué surge esta iniciativa

Caputo señaló que el principal obstáculo para el crecimiento del crédito hipotecario radica en la estructura de fondeo del sistema bancario: las entidades captan depósitos a corto plazo, pero deben otorgar préstamos a largo plazo, lo que genera un desajuste de plazos que limita la oferta de este tipo de líneas.

Mientras el ahorro de los argentinos en el sistema financiero local no muestre una recuperación sostenida, el Gobierno busca compensar esa limitación movilizando recursos públicos hacia un sector considerado clave para la actividad económica, como es la construcción y el mercado inmobiliario.

Cómo funcionará el esquema

De acuerdo con lo detallado, los bancos podrán participar de licitaciones para acceder a un monto determinado de fondos del FGS. A cambio, deberán ofrecerle al organismo un retorno atado a la UVA más un porcentaje adicional —de referencia, entre 2 y 3 puntos—, con plazos de devolución de entre 2 y 5 años.

Una vez adjudicados los fondos, las entidades financieras contarán con mayor capacidad de fondeo para ampliar su oferta de líneas hipotecarias destinadas a la compra de inmuebles.

Cuánto dinero está en juego

El FGS administra actualmente activos por más de 70.000 millones de dólares, aunque desde el equipo económico se aclaró que solo una porción menor de ese total sería destinada a este programa específico.

El anuncio había sido adelantado por el propio Caputo en una conferencia previa y terminó de definirse en los últimos días, en el marco de la búsqueda de medidas que ayuden a sostener una recuperación económica que, hasta el momento, avanza con debilidad.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO