 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 13:00 HRS

 

La Mañana de Radio Salta

Un programa con la más amplia cobertura para mantenerte bien informado. Todas las novedades que te interesan en la voz de un equipo profesional de excelencia. 

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 15:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Visita del papa León XIV a la Argentina: dónde se quedará durante su estadía en el país

El Papa hará base en la Nunciatura porteña durante su estadía en el país. Mientras se terminan de definir las actividades, el Gobierno ya coordina los detalles de seguridad y logística. 

Argentina

26 / 08 / 2026

 

VER GALERÍA

 

El Vaticano confirmó uno de los principales detalles de la visita del papa León XIV a la Argentina: durante su estadía en el país, el Santo Padre se alojará en la Nunciatura Apostólica, en la Ciudad de Buenos Aires.

La visita está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre y tendrá actividades en distintos puntos del país. Mientras el cronograma continúa en proceso de definición, el Gobierno nacional ya comenzó a coordinar los preparativos junto con autoridades de la Ciudad de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires y Córdoba.

Desde el Vaticano afirmaron que, como parte de la recorrida en las visitas del Santo Padre, visitará una cárcel que podría ser la de Villa Devoto, y que el estadio de River Plate podría ser escenario de un evento multitudinario.

En paralelo con las definiciones que llegan desde Roma, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, encabezó la segunda reunión de trabajo para avanzar en la organización de la visita y la primera de carácter interjurisdiccional.

Del encuentro participaron representantes del Gobierno nacional, la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires y Córdoba. Allí se repasaron aspectos relacionados con la seguridad, la logística y la organización de los eventos multitudinarios que el Papa llevará adelante en cada jurisdicción.

También se abordaron cuestiones vinculadas con la comunicación y el presupuesto necesario para llevar adelante las distintas actividades.

Participaron la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; los jefes de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires y de Córdoba, Gabriel Sánchez Zinny y Manuel Calvo, respectivamente; y el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco.

En el marco de los preparativos, el Gobierno señaló que este domingo arribará al país una delegación de la Santa Sede para conocer los lugares donde se desarrollarán las actividades previstas durante la visita del Papa.

Una vez finalizada la recorrida, las autoridades volverán a reunirse para evaluar los avances, compartir las propuestas y coordinar los próximos pasos de la organización entre los distintos equipos involucrados.

Una reunión clave en Roma

La confirmación del alojamiento se conoció luego de una reunión en Roma entre el arzobispo de Mercedes-Luján, Jorge Eduardo Scheinig, y el papa León XIV. Durante el encuentro también comenzaron a delinearse algunos detalles de la visita del Santo Padre a la Argentina.

El cronograma general contempla la presencia del Papa en Buenos Aires el lunes 9 de noviembre, su traslado a Córdoba el martes 10 y el cierre de la gira en Luján el miércoles 11.

De esta manera, la Nunciatura Apostólica, ubicada en la Ciudad de Buenos Aires, será la base de León XIV durante su estadía en el país y desde allí se trasladará a los distintos puntos incluidos en el recorrido.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO