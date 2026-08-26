Visita del papa León XIV a la Argentina: dónde se quedará durante su estadía en el país

El Vaticano confirmó uno de los principales detalles de la visita del papa León XIV a la Argentina: durante su estadía en el país, el Santo Padre se alojará en la Nunciatura Apostólica, en la Ciudad de Buenos Aires.

La visita está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre y tendrá actividades en distintos puntos del país. Mientras el cronograma continúa en proceso de definición, el Gobierno nacional ya comenzó a coordinar los preparativos junto con autoridades de la Ciudad de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires y Córdoba.

Desde el Vaticano afirmaron que, como parte de la recorrida en las visitas del Santo Padre, visitará una cárcel que podría ser la de Villa Devoto, y que el estadio de River Plate podría ser escenario de un evento multitudinario.

En paralelo con las definiciones que llegan desde Roma, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, encabezó la segunda reunión de trabajo para avanzar en la organización de la visita y la primera de carácter interjurisdiccional.

Del encuentro participaron representantes del Gobierno nacional, la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires y Córdoba. Allí se repasaron aspectos relacionados con la seguridad, la logística y la organización de los eventos multitudinarios que el Papa llevará adelante en cada jurisdicción.

También se abordaron cuestiones vinculadas con la comunicación y el presupuesto necesario para llevar adelante las distintas actividades.

Participaron la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; los jefes de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires y de Córdoba, Gabriel Sánchez Zinny y Manuel Calvo, respectivamente; y el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco.

En el marco de los preparativos, el Gobierno señaló que este domingo arribará al país una delegación de la Santa Sede para conocer los lugares donde se desarrollarán las actividades previstas durante la visita del Papa.

Una vez finalizada la recorrida, las autoridades volverán a reunirse para evaluar los avances, compartir las propuestas y coordinar los próximos pasos de la organización entre los distintos equipos involucrados.

Una reunión clave en Roma

La confirmación del alojamiento se conoció luego de una reunión en Roma entre el arzobispo de Mercedes-Luján, Jorge Eduardo Scheinig, y el papa León XIV. Durante el encuentro también comenzaron a delinearse algunos detalles de la visita del Santo Padre a la Argentina.

El cronograma general contempla la presencia del Papa en Buenos Aires el lunes 9 de noviembre, su traslado a Córdoba el martes 10 y el cierre de la gira en Luján el miércoles 11.

De esta manera, la Nunciatura Apostólica, ubicada en la Ciudad de Buenos Aires, será la base de León XIV durante su estadía en el país y desde allí se trasladará a los distintos puntos incluidos en el recorrido.