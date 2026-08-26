Murió Rubén Rada, una leyenda de la música uruguaya que llevó el candombe al mundo
El cantante, compositor y percusionista falleció a los 83 años. Con una trayectoria de más de seis décadas, fue una de las figuras fundamentales de la música rioplatense y un referente del candombe fusionado con rock, jazz y otros géneros.
Espectáculos
26 / 08 / 2026
La música uruguaya está de luto. Rubén Rada, uno de sus artistas más reconocidos y queridos, murió a los 83 años y dejó atrás una carrera marcada por la innovación, la creatividad y una profunda conexión con las raíces culturales de su país.
Conocido popularmente como “El Negro Rada”, fue mucho más que un cantante: fue compositor, percusionista y uno de los grandes impulsores de una nueva forma de entender el candombe, al fusionarlo con otros géneros como el rock, el jazz y el funk.
Su fallecimiento generó una fuerte conmoción en Uruguay y en toda la región, donde durante décadas fue considerado un símbolo de la música popular rioplatense.