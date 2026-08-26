Diputados: Media sanción a la reforma del Banco Central

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto que modifica la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y establece nuevas restricciones para evitar que la entidad pueda financiar al Tesoro mediante emisión monetaria.

La iniciativa obtuvo 144 votos afirmativos y 102 negativos y continuará ahora su tratamiento en el Senado, donde deberá conseguir respaldo para convertirse en ley.

El proyecto impulsado por el oficialismo plantea una modificación profunda en el funcionamiento del organismo monetario, con el objetivo de reforzar su independencia y establecer límites permanentes sobre la utilización de la emisión como herramienta de financiamiento del gasto público.

Qué cambios propone la reforma del Banco Central

Uno de los puntos principales de la iniciativa es prohibir que el Banco Central otorgue asistencia financiera al Gobierno nacional mediante mecanismos como los adelantos transitorios o la compra directa de títulos públicos en el mercado primario.

Desde el oficialismo sostienen que esta modificación busca evitar que futuros gobiernos recurran a la emisión monetaria para cubrir desequilibrios fiscales y que, de esta manera, se establezca una regla permanente para preservar el valor de la moneda.

El proyecto también redefine la misión principal del Banco Central. La propuesta establece como objetivo central la preservación del valor de la moneda, dejando atrás el esquema vigente que contempla otros objetivos vinculados al empleo, el desarrollo económico y la estabilidad financiera.

Más requisitos para remover autoridades del BCRA

Otro de los cambios incluidos en la iniciativa está vinculado a la autonomía institucional del Banco Central.

El proyecto establece mayores exigencias para remover al presidente de la entidad y a los integrantes del directorio, con la necesidad de acreditar una causa grave y contar con una aprobación especial del Congreso.

Según sus impulsores, esta modificación busca evitar cambios políticos sobre la conducción del organismo y fortalecer la independencia de la autoridad monetaria.

El oficialismo defendió la medida como un límite a la inflación

Durante el debate parlamentario, los sectores que acompañaron la iniciativa señalaron que la emisión monetaria utilizada para financiar déficits fiscales fue uno de los factores que contribuyó a los desequilibrios económicos de las últimas décadas.

El Gobierno había presentado el proyecto como una herramienta para modificar la relación entre el Banco Central y el Poder Ejecutivo, dentro de un paquete de reformas económicas impulsadas por la administración nacional.

La intención oficial es que la política monetaria quede enfocada en la estabilidad del peso y que el Banco Central no vuelva a ser utilizado como fuente de financiamiento del Tesoro.

Críticas de la oposición y debate sobre el rol del Central

Desde sectores opositores cuestionaron algunos aspectos de la reforma, especialmente los cambios vinculados al funcionamiento interno del Banco Central y las condiciones para modificar su conducción.

El debate también abrió una discusión más amplia sobre el equilibrio entre la independencia de la autoridad monetaria y el control democrático sobre una institución clave para la economía argentina.

Ahora define el Senado

Con la aprobación en Diputados, el proyecto inicia una nueva etapa legislativa. El Senado deberá analizar la reforma y definir si avanza la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central.

La discusión estará centrada en uno de los temas económicos más relevantes de los últimos años: qué rol debe tener el BCRA, cuáles deben ser sus límites frente al Tesoro y cómo garantizar estabilidad monetaria a largo plazo.