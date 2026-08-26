 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 13:00 HRS

 

La Mañana de Radio Salta

Un programa con la más amplia cobertura para mantenerte bien informado. Todas las novedades que te interesan en la voz de un equipo profesional de excelencia. 

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 15:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Admitieron las pruebas en la causa por la venta irregular de actas en el Registro Civil

La investigación se inició en 2021, tras detectarse la venta no autorizada de actas que eran obtenidas a través de personal del organismo. Por los hechos se encuentran imputados un asesor jurídico, dos empleados de Archivo y un permisionario de estacionamiento medido.

Salta Hoy

26 / 08 / 2026

 

VER GALERÍA

 

La auxiliar fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Eugenia López Ahanduni, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia multipropósito de prueba en la causa contra personal del Registro Civil y un permisionario del estacionamiento medido por fraude en perjuicio de la administración pública, concusión y asociación ilícita..

Durante la audiencia, el juez Marcelo Rubio admitió las pruebas presentadas por la Fiscalía y por la única defensa que realizó un ofrecimiento probatorio.

La investigación se inició en 2021, a partir de la denuncia de una funcionaria del Registro Civil, quien informó sobre la venta no autorizada de actas de nacimiento, matrimonio y defunción que debían ser tramitadas por los canales habilitados y mediante el pago del arancel correspondiente.

Por los hechos se encuentran imputados quien se desempeñaba como asesor jurídico del organismo y  dos empleados de la oficina de Archivo por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, concusión (en un número indeterminado de hechos) y asociación ilícita, en calidad de coautores y en concurso real.  El permisionario está imputado como partícipe necesario de los mismos delitos.

Según se estableció durante la investigación, el permisionario habría captado en la vía pública a personas interesadas en obtener actas y les solicitaba dinero para gestionar la documentación. Para ello, habría recibido los pedidos y el dinero y luego requerido las actas a sus contactos dentro del Registro Civil.

Las actas eran emitidas como “trámite oficial”, modalidad que permitía su expedición sin el pago de la tasa correspondiente. Una vez obtenidas, eran entregadas al permisionario, quien las vendía a los interesados por montos superiores a los establecidos oficialmente.

La investigación permitió además determinar que la maniobra no se habría limitado a hechos aislados, sino que se habría desarrollado de manera reiterada, con la intervención de distintas personas y una distribución de funciones entre quienes actuaban dentro y fuera del organismo.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO