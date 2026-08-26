 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 13:00 HRS

 

La Mañana de Radio Salta

Un programa con la más amplia cobertura para mantenerte bien informado. Todas las novedades que te interesan en la voz de un equipo profesional de excelencia. 

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 15:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Finalizaron las obras de ampliación y refacción del colegio secundario 5.038

El edificio se encuentra ubicado en el barrio Villa Lavalle de Capital. Los trabajos abarcaron 2.433,8 m2. Las tareas finalizaron con fondos provinciales luego de que Nación paralizara la obra.

Salta Hoy

26 / 08 / 2026

 

VER GALERÍA

 

El Gobierno de la Provincia finalizó las obras de ampliación y refacción del colegio secundario 5.038 – América Latina, ubicado en el barrio Villa Lavalle de la ciudad de Salta.

Las tareas finalizaron con fondos provinciales tras las gestiones del gobernador Gustavo Sáenz ante Nación luego de la paralización de las obras públicas nacionales. Así, fue posible completar la obra que había quedado inconclusa.

Los trabajos abarcaron 2.433,8 metros cuadrados y consistieron en la construcción de cuatro aulas, celaduría, playón cubierto. Además, se efectuaron tareas de refacción en cubiertas, cielorrasos, carpintería y grupos sanitarios.

Por su parte, también se realizó la expansión de espacios para uso académico, zona de quiosco, la reparación de juntas de dilatación e instalación eléctrica. La iniciativa comprendió la alimentación de cisterna y tanque de reserva, sistema de desagües y el sistema de alimentación de gas.   

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO