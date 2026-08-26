Finalizaron las obras de ampliación y refacción del colegio secundario 5.038

El Gobierno de la Provincia finalizó las obras de ampliación y refacción del colegio secundario 5.038 – América Latina, ubicado en el barrio Villa Lavalle de la ciudad de Salta.

Las tareas finalizaron con fondos provinciales tras las gestiones del gobernador Gustavo Sáenz ante Nación luego de la paralización de las obras públicas nacionales. Así, fue posible completar la obra que había quedado inconclusa.

Los trabajos abarcaron 2.433,8 metros cuadrados y consistieron en la construcción de cuatro aulas, celaduría, playón cubierto. Además, se efectuaron tareas de refacción en cubiertas, cielorrasos, carpintería y grupos sanitarios.

Por su parte, también se realizó la expansión de espacios para uso académico, zona de quiosco, la reparación de juntas de dilatación e instalación eléctrica. La iniciativa comprendió la alimentación de cisterna y tanque de reserva, sistema de desagües y el sistema de alimentación de gas.