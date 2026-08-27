Se inauguró la nueva terminal del Aeropuerto de Salta, el tercero más importante del país

El Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes dio un paso histórico en su proceso de modernización con la inauguración oficial de la segunda etapa de su nueva terminal de pasajeros que aumenta en más de un 65 % su capacidad operativa. “Es una puerta que se abre al turismo, pero también a la inversión, a la producción y al futuro”, dijo el gobernador Gustavo Sáenz, al encabezar la ceremonia inaugural de la que aseguró es la obra aeroportuaria más importante del país luego de Ezeiza y Aeroparque.

Acompañando por el CEO de Aeropuertos Argentina, Daniel Ketchibachian, el Gobernador de Salta marcó que la ampliación y modernización del Aeropuerto, “es una obra estratégica para nuestra provincia y para todo el Norte Argentino. Es infraestructura para el turismo, pero también para las inversiones, la producción y el enorme desarrollo minero e industrial que Salta tiene por delante”, explicó.

En ese sentido, Sáenz subrayó el carácter federal de la inversión y repasó las cifras que consolidan el liderazgo regional de la provincia y que van más allá del turismo, “es federalismo para el Norte y una pieza fundamental de la infraestructura que necesitamos para acompañar nuestra transformación productiva”, subrayó.

Aseguró que Salta se consolidó como el principal nodo del NOA, concentrando la mitad del tráfico aéreo de la región y el 75% de la conectividad internacional del Norte. Esto no ocurrió por casualidad, sino el resultado del crecimiento de la provincia y de una decisión política”, afirmó.

El gobernador tuvo especiales palabras para los más de 280 trabajadores que hicieron posible la obra y señaló que el compromiso de su gestión es “seguir haciendo obras estratégicas, acompañar al sector privado y generar las condiciones para que haya más inversiones, más producción, más turismo y más empleo para los salteños”.

También agradeció a quienes lo acompañaron en las gestiones para que esta obra se concrete e hizo un reconocimiento a las autoridades de Aeropuertos Argentina “por haber entendido la importancia estratégica de Salta y considerar prioritaria esta obra”.

En este punto expresó: “Ahora tenemos que ir por más” y por ello se comprometió a intensificar esfuerzos y gestiones para que el aeropuerto de Cafayate sea una realidad. Y agregó: “Queremos una Salta que no solo reciba visitantes, sino también inversiones; que sea reconocida por su turismo y por su capacidad productiva. Para eso necesitamos infraestructura: rutas, energía, conectividad digital, logística y un aeropuerto moderno y eficiente”.

Asimismo, Sáenz anunció que el Gobierno de la provincia presentará próximamente una agenda de planificación e inversión para seguir potenciando el turismo en Salta y consolidando su liderazgo en la región y país. La presentación será articulada entre el jefe de Gabinete Sergio Camacho y los ministros de Turismo Manuela Arancibia y de Economía Roberto Dib Ashur.

A su turno, el director ejecutivo de Aeropuertos Argentina Daniel Ketchibachian, destacó la inversión de 70 millones de dólares, el trabajo conjunto con la Provincia y la proyección internacional de la nueva terminal. La obra se ejecutó con el aeropuerto operativo y restará una segunda etapa.

Expresó su orgullo por la concreción del proyecto. “El Aeropuerto de Salta es la obra más linda por su potencial de crecimiento. Es una inauguración que nos llena de orgullo, venimos trabajando hace muchos años junto a la Provincia.

Quiero felicitar a los salteños, es el resultado de un trabajo que se traduce en economía, turismo y trabajo”, señaló.

El directivo remarcó el impacto de la nueva infraestructura: “Es un aeropuerto que tendrá un sector internacional espectacular. Esta obra nos compromete a seguir por este camino; seguirá creciendo sin límites para respaldar todo el trabajo que se está haciendo en turismo y para que vengan a invertir”.

Asimismo, agradeció la paciencia de los pasajeros durante la ejecución de los trabajos: “Convivimos con la obra y el aeropuerto operando. La obra se realizó en tiempo y forma, con una inversión de 70 millones de dólares y aún falta una segunda etapa”.

Durante la jornada, las autoridades recorrieron las instalaciones que forman parte de un plan integral que demandará una inversión total de 110 millones de dólares.

El cierre institucional del evento contó una presentación musical a cargo del Chaqueño Palavecino del que participaron todas las autoridades.

Acompañaron vicegobernador, Antonio Marocco; el intendente de la ciudad de Salta, Emiliano Durand; la presidenta del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), Noelia Ruiz; y altas autoridades de Aeropuertos Argentina, el director de Infraestructura, Lucas Pérez Monsalvo; el gerente general de la Unidad de Negocios, Sergio Rinaldo; el director de Asuntos Corporativos, Jorge Rosales; y el administrador de la terminal aérea, Federico Durand.

También acompañaron: el vicepresidente de la Cámara de Senadores, Mashur Lapad; el presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amat Lacroix y demás legisladores provinciales; la Defensora General, Ada Zunino; funcionarios del Ejecutivo Provincial, representantes de las Cámaras de Turismo y Hoteles y demás miembros del sector privado.

Infraestructura, servicios de primer nivel y proyección hacia la próxima etapa

Los nuevos espacios comprenden un hall principal completamente renovado, 32 nuevos puestos de check-in y una ampliación de 650 metros cuadrados en el sector de embarque doméstico, además de nuevos espacios operativos, edificios técnicos de soporte, subestación eléctrica, oficina de correos y una refuncionalización del acceso vehicular.

A la mejora en los flujos de circulación y embarque se suma una variada oferta de comercialización y servicios. La zona pública en planta baja incorporará un local de la cadena Open25, el servicio de embalaje de equipaje Tripstore, cajeros automáticos de Banco Nación y Banco Macro, y una nueva sucursal de Tostado que abrirá sus puertas en septiembre. En el preembarque doméstico, los usuarios contarán con las opciones comerciales y gastronómicas de ShopGallery y Charter Coffee.

Tras el tradicional corte de cintas, desde Aeropuertos Argentina se indicó que comenzará la logística para poner en marcha la siguiente etapa del proyecto. Abarcará la ampliación del sector de embarque internacional, el área de migraciones en arribos y una nueva sala VIP doméstica. Una vez culminadas ambas etapas, la terminal alcanzará los 16.160 metros cuadrados totales, añadiendo 6.960 metros cuadrados de superficie para consolidarse como uno de los centros aeroportuarios más importantes del interior del país.