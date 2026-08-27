Tres detenidos por transportar motopartes robadas en Salvador Mazza
El procedimiento de la Policía se llevó a cabo durante un patrullaje preventivo en inmediaciones de la Terminal de Ómnibus y la pasada El Pacará.
Salta Hoy
27 / 08 / 2026
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Los efectivos interceptaron un camión con varios bultos que aceleró al notar la presencia policial.
Al revisar el vehículo, encontraron 15 bultos de cartón con partes de tres motocicletas desarmadas.
Estas piezas tenían pedidos de secuestro por robo y hurto en la provincia de Buenos Aires.
La Fiscalía Penal de Salvador Mazza y el Juzgado de Garantías 2 intervinieron en el caso.
Dispusieron la demora de las tres personas por encubrimiento.