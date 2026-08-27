Tres accidentes en la ciudad entre las 7 y 8 de la mañana

Alrededor de las 8:00 se produjo el choque entre una moto 110 cc y una camioneta Amarok en la esquina de Avenida Belgrano y Sarmiento, a unos 500 metros de la Plaza 9 de Julio.

El Comisario Mayor, Sergio Rosales, Jefe de la Seccional Primera, explicó que ambos vehículos circulaban en el mismo sentido por Avenida Belgrano en dirección al este.

El siniestro se produjo cuando la camioneta realizó una maniobra para doblar hacia la derecha por calle Sarmiento y la motocicleta la colisionó desde la parte posterior.

La joven que conducía la moto resultó con golpes leves en brazos y piernas.

Fue atendida en el lugar por personal del SAMEC, determinando que no era necesario su traslado a un hospital.

El conductor de la camioneta resultó ileso.

Se investigará a través de las cámaras de seguridad si la conductora llevaba el casco colocado correctamente al momento del impacto, ya que quedó tirado sobre la calzada.

Los vehículos fueron retirados cerca de las 10:00 y la circulación volvió a la normalidad.

Por otro lado, a las 7:00 se produjo un siniestro múltiple en la Circunvalación Noroeste.

Inició con la colisión entre un automóvil y una motocicleta.

Segundos después del primer impacto, otros tres vehículos que venían por la misma calzada chocaron entre sí debido a distracción, la velocidad y falta de distancia de frenado tras la primera emergencia.

El otro choque ocurrió a las 8:00 y estuvieron involucrados un colectivo de transporte de pasajeros y una moto conducida por un hombre de 35 años en Boedo y pasaje San Martín.

Ambos circulaban en el mismo sentido cuando el colectivo embistió a la motocicleta desde la parte posterior.

Tras el impacto, la motocicleta quedó incrustada debajo de un auto que estaba estacionado en la calle.

El motociclista sufrió politraumatismos sin que revista gravedad y se generaron desvíos de tránsito.