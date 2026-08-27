A simple vista y con telescopio: El eclipse lunar se verá esta noche desde Salta

En ese momento la sombra de la Tierra cubrirá casi por completo la Luna llena y tome un tono rojizo.

En la ciudad de Salta habrá una observación astronómica abierta y gratuita con telescopios, que se ubicará en la Plaza Alvarado.

Con condiciones similares, San Antonio de los Cobres también invitó a la comunidad a observar el fenómeno astronómico.