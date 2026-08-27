“Los hospitales están preparados para el Súper Niño”

Este podría traer abundantes lluvias combinadas con sequías en algunos sectores del continente.

Autoridades nacionales y provinciales mantuvieron esta mañana una reunión en los salones Uthgra para analizar las medidas necesarias para brindar una buena respuesta a la comunidad ante los cambios climáticos que se avecinan.

A su turno el secretario de Seguridad de la Provincia, Ignacio Vilchez, valoró la importancia de este tipo de reuniones.

Mencionó que quedó descartado la ocurrencia de precipitaciones para el mes de septiembre, pero indicó la atención que se debe prestar para la temporada de verano, sobre todo en territorio boliviano por el efecto en los ríos Bermejo y Pilcomayo.