“Los créditos hipotecarios son una luz al final del túnel”

Estimó que a la provincia podrían llegar cerca de 600 líneas de créditos para construir o renovar la primera vivienda.

Recordó que los créditos son a base UVA.

Los bancos que reciban el dinero del programa deberán prestar el dinero a una tasa que no podrá superar UVA + 7,5%.

Es importante aclarar que podrán, sin embargo, ofrecer créditos a una tasa inferior.

Los préstamos financiados mediante este programa tendrán que tener un plazo mínimo de 15 años.

Podrán extenderse durante períodos superiores. De hecho, en el ejemplo presentado por el ministro de Economía, Dante Caputo, se utilizó una hipoteca a 25 años.

El destino de los créditos hipotecarios es a personas humanas para la adquisición, construcción, ampliación o refacción de primera vivienda.

Biella recordó que la cuota inicial es de 865.098 pesos, lo que implica un ingreso neto requerido del grupo familiar 3.460.391 de pesos.