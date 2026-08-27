Descubrirán una escultura de Ricky Maravilla en el cerro Ala Delta
Será este viernes durante la inauguración de la plaza cultural en homenaje al artista salteño.
Salta Hoy
27 / 08 / 2026
VER GALERÍA
El presidente del Complejo Teleférico Salta, Ángel Causarano, colaboró en la embellecimiento del espacio junto al arquitecto Kike Aguirre.
Se descubrirá una escultura del artista y habrá un show exclusivo con su banda.
El evento se llevará a cabo de 16:30 a 19:00 horas.
La plaza será un lugar de reconocimiento para artistas y un espacio de disfrute para salteños y turistas.