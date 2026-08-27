Descubrirán una escultura de Ricky Maravilla en el cerro Ala Delta

El presidente del Complejo Teleférico Salta, Ángel Causarano, colaboró en la embellecimiento del espacio junto al arquitecto Kike Aguirre.

Se descubrirá una escultura del artista y habrá un show exclusivo con su banda.

El evento se llevará a cabo de 16:30 a 19:00 horas.

La plaza será un lugar de reconocimiento para artistas y un espacio de disfrute para salteños y turistas.



