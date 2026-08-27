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Descubrirán una escultura de Ricky Maravilla en el cerro Ala Delta

Será este viernes durante la inauguración de la plaza cultural en homenaje al artista salteño.

Salta Hoy

27 / 08 / 2026

 

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El presidente del Complejo Teleférico Salta, Ángel Causarano, colaboró en la embellecimiento del espacio junto al arquitecto Kike Aguirre. 

Se descubrirá una escultura del artista y habrá un show exclusivo con su banda. 

El evento se llevará a cabo de 16:30 a 19:00 horas. 

La plaza será un lugar de reconocimiento para artistas y un espacio de disfrute para salteños y turistas.

 


 

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