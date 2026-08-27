El encuentro es abierto al público en general, docentes, mediadores y abogados.

Silvana Greco, abogada especializada en gestión y transformación de conflictos anticipó los principales ejes de la charla.

Sostuvo que el modelo penal tradicional, centrado únicamente en el castigo, no logra rehabilitar ni transformar a quienes cometen delitos.

Al enfocar todo el proceso en la sanción al delincuente, la víctima queda rezagada sin recibir una reparación adecuada ni tener una participación activa en el proceso, expresó.

Sobre el impacto social, Greco dijo que se ignora el daño integral provocado a la comunidad.

En ese aspecto surge la propuesta de la Justicia Restaurativa con respuesta integral. Se plantea como una alternativa que aborda el conflicto de manera global, involucrando a tres actores fundamentales: Quien comete el delito, la víctima y la comunidad.

Explicó que se trabaja directamente sobre las distintas dimensiones de la vulnerabilidad para lograr una solución justa y reparadora.