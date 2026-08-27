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Comenzó el ciclo lectivo en las escuelas con régimen de verano

El acto oficial se realizó en la Escuela N° 4.600 Mayor Leonetti en Olacapato.

Salta Hoy

27 / 08 / 2026

 

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Esta modalidad abarca 14 instituciones educativas del departamento Los Andes, en comunidades rurales de difícil acceso.

Incluye 10 escuelas primarias, 3 colegios secundarios y 1 Centro de Formación Profesional. 

Durante la apertura, se destacó el compromiso de docentes y familias para apoyar a los estudiantes. 

Las propuestas pedagógicas se adaptan a las características de cada comunidad.

 

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