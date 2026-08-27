Comenzó el ciclo lectivo en las escuelas con régimen de verano
El acto oficial se realizó en la Escuela N° 4.600 Mayor Leonetti en Olacapato.
Salta Hoy
27 / 08 / 2026
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Esta modalidad abarca 14 instituciones educativas del departamento Los Andes, en comunidades rurales de difícil acceso.
Incluye 10 escuelas primarias, 3 colegios secundarios y 1 Centro de Formación Profesional.
Durante la apertura, se destacó el compromiso de docentes y familias para apoyar a los estudiantes.
Las propuestas pedagógicas se adaptan a las características de cada comunidad.