Comenzó el ciclo lectivo en las escuelas con régimen de verano

Esta modalidad abarca 14 instituciones educativas del departamento Los Andes, en comunidades rurales de difícil acceso.

Incluye 10 escuelas primarias, 3 colegios secundarios y 1 Centro de Formación Profesional.

Durante la apertura, se destacó el compromiso de docentes y familias para apoyar a los estudiantes.

Las propuestas pedagógicas se adaptan a las características de cada comunidad.