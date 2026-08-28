Rige un alerta por alto peligro de incendios forestales

Las autoridades solicitan a la comunidad no quemar pastizales ni arroje colillas en lugares abiertos.

Brigadistas de Defensa Civil, Bomberos de la Policía y voluntarios trabajaron desde la tarde de este jueves.

No se registraron personas lesionadas ni daños en viviendas.

El Ministerio de Seguridad realizó intervenciones en varios sectores afectados por incendios de pastizales.

Un avión hidrante del Servicio Nacional de Manejo del Fuego apoyó las tareas terrestres en un cerro de difícil acceso.

Las autoridades recuerdan que hay una alerta por alto peligro de incendios y piden a la comunidad que no queme pastizales ni arroje colillas en lugares abiertos.



