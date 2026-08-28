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Miles de pequeños disfrutaron del Milagrito de los Niños

La celebración reúne a alumnos de jardines e instituciones educativas en el atrio de la Catedral Basílica y la Plaza 9 de Julio, con cantos, una representación del Evangelio y una adaptación de la renovación del Pacto de Fidelidad junto al arzobispo Mario Cargnello.

Salta Hoy

28 / 08 / 2026

 

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Marcos Cepeda, vocero de Catedral Basílica, expresó que este año el lema elegido es "Jesús, voy hacia ti", enfocado en acercar a los niños a la fe.

“Que todos los niños sepan que Jesús quiere cuidarlos”, dijo el cura.

Por otro lado pidió a la feligresía mucha atención ante pedidos falsos de donaciones en nombre de las peregrinaciones. 

“Deben conectarse con cada uno de los responsables o coordinadores porque hay muchos pedidos falsos en las redes sociales” dijo el sacerdote y mencionó que “es lamentable, pero es una realidad que está ocurriendo y nosotros tenemos que advertirlo”.  

Agregó que “en Catedral o en la web catedral.org se pueden conocer los nombres y los contactos de los responsables de cada una de las peregrinaciones, para realizar los donativos de manera segura”.

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