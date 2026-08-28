Miles de pequeños disfrutaron del Milagrito de los Niños

Marcos Cepeda, vocero de Catedral Basílica, expresó que este año el lema elegido es "Jesús, voy hacia ti", enfocado en acercar a los niños a la fe.

“Que todos los niños sepan que Jesús quiere cuidarlos”, dijo el cura.

Por otro lado pidió a la feligresía mucha atención ante pedidos falsos de donaciones en nombre de las peregrinaciones.

“Deben conectarse con cada uno de los responsables o coordinadores porque hay muchos pedidos falsos en las redes sociales” dijo el sacerdote y mencionó que “es lamentable, pero es una realidad que está ocurriendo y nosotros tenemos que advertirlo”.

Agregó que “en Catedral o en la web catedral.org se pueden conocer los nombres y los contactos de los responsables de cada una de las peregrinaciones, para realizar los donativos de manera segura”.