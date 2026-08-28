Campo Quijano planifica su futuro a mediano y largo plazo mirando a la minería
El intendente del municipio llamado “El Portal de los Andes” visitó esta mañana los estudios de Radio Salta y dio detalles de la planificación urbana que realiza su equipo.
Salta Hoy
28 / 08 / 2026
Indicó por otro lado que el municipio creará una nueva tasa de control para los camiones que crucen por el pueblo.
“Queremos saber el contenido de la carga y el peso por una cuestión de seguridad de la población, el medioambiente y de cuidado del pavimento”, indicó Yonar.
Luego mencionó la anécdota vivida en Quijano el día de la presentación del Tren 25 de Mayo con un entredicho entre la ministra Pettovello y varios libertarios encabezados por Roque Cornejo.
“Luego la ministra no se quiso sacar una foto con ellos y los llamó irrespetuosos”, dijo Yonar y mencionó que el grupo libertario intentó saludarla ignorando al gobernador.
Yonar anticipó un importante proyecto con varias obras y mejoras para el perilago del dique Las Lomitas.
Detalló de esta manera la instalación de caminerías para ferias , asadores, mirador, baños nuevos, plataformas para food trucks.