Campo Quijano planifica su futuro a mediano y largo plazo mirando a la minería

Indicó por otro lado que el municipio creará una nueva tasa de control para los camiones que crucen por el pueblo.

“Queremos saber el contenido de la carga y el peso por una cuestión de seguridad de la población, el medioambiente y de cuidado del pavimento”, indicó Yonar.

Luego mencionó la anécdota vivida en Quijano el día de la presentación del Tren 25 de Mayo con un entredicho entre la ministra Pettovello y varios libertarios encabezados por Roque Cornejo.

“Luego la ministra no se quiso sacar una foto con ellos y los llamó irrespetuosos”, dijo Yonar y mencionó que el grupo libertario intentó saludarla ignorando al gobernador.

Yonar anticipó un importante proyecto con varias obras y mejoras para el perilago del dique Las Lomitas.

Detalló de esta manera la instalación de caminerías para ferias , asadores, mirador, baños nuevos, plataformas para food trucks.