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Campo Quijano planifica su futuro a mediano y largo plazo mirando a la minería

El intendente del municipio llamado “El Portal de los Andes” visitó esta mañana los estudios de Radio Salta y dio detalles de la planificación urbana que realiza su equipo.

Salta Hoy

28 / 08 / 2026

 

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Indicó por otro lado que el municipio creará una nueva tasa de control para los camiones que crucen por el pueblo. 

“Queremos saber el contenido de la carga y el peso por una cuestión de seguridad de la población, el medioambiente y de cuidado del pavimento”, indicó Yonar.

Luego mencionó la anécdota vivida en Quijano el día de la presentación del Tren 25 de Mayo con un entredicho entre la ministra Pettovello y varios libertarios encabezados por Roque Cornejo.

“Luego la ministra no se quiso sacar una foto con ellos y los llamó irrespetuosos”, dijo Yonar y mencionó que el grupo libertario intentó saludarla ignorando al gobernador.

Yonar anticipó un importante proyecto con varias obras y mejoras para el perilago del dique Las Lomitas. 

Detalló de esta manera  la instalación de caminerías para ferias , asadores, mirador, baños nuevos, plataformas para food trucks.

 

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