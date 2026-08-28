 imagen

EN VIVO 15:00 a 17:00 HRS

La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Restituyen al hermanito de Thiago al cuidado de la abuela paterna

El pequeño Thiago -de apenas dos años- fue asesinado por su madre y su pareja en junio pasado.

Salta Hoy

28 / 08 / 2026

 

VER GALERÍA

 

En tanto su hermanito llamado “Niño T” de 11 meses había  quedado a cuidado de la Casa Cuna a partir del crimen, hasta ahora. 

Así lo confirmó Víctor Sarmiento, abogado de la abuela.

La tendencia del padre sobre el cuidado del “Niño T” sigue su lucha judicial, manifestó el letrado.

Sarmiento comentó que “el Niño “T” se contagió dos veces de bronquiolitis durante su estadía en la Casa Cuna y que sufrió un golpe en el ojo mientras aprendía a caminar.

“Además la familia denunció dos veces a las autoridades de ese lugar por malos tratos que observó”, dijo el abogado.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO