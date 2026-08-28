Restituyen al hermanito de Thiago al cuidado de la abuela paterna

En tanto su hermanito llamado “Niño T” de 11 meses había quedado a cuidado de la Casa Cuna a partir del crimen, hasta ahora.

Así lo confirmó Víctor Sarmiento, abogado de la abuela.

La tendencia del padre sobre el cuidado del “Niño T” sigue su lucha judicial, manifestó el letrado.

Sarmiento comentó que “el Niño “T” se contagió dos veces de bronquiolitis durante su estadía en la Casa Cuna y que sufrió un golpe en el ojo mientras aprendía a caminar.

“Además la familia denunció dos veces a las autoridades de ese lugar por malos tratos que observó”, dijo el abogado.