Fue hallado sin vida el hombre buscado en Hipólito Yrigoyen

Sergio Martín Vergara, de 42 años se encontraba desaparecido desde hacía 10 días.

El último contacto con la familia fue vía llamada telefónica luego de que la víctima acudiera al hospital a realizar trámites.

Su último comentario a un familiar fue que se sentía "cansado". Tras esa llamada, no volvió a responder el teléfono.

La denuncia por desaparición se radicó la noche del 18 de agosto al no regresar a su hogar.

Según su pareja, no había presentado actitudes extrañas o inusuales en los días previos.

Un puestero había informado al Sistema de Emergencias 911 sobre olores nauseabundos en el acceso sur a Hipólito Yrigoyen, a unos 500 metros de la Ruta Nacional 50.

La policía encontró colgado de un árbol el cuerpo en avanzado estado de descomposición.

La justicia ordenó la realización de una autopsia para confirmar las causas del deceso, pero todo indicaría que no hubo participación de terceros.