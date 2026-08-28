Muerte súbita: Un hombre mayor fue encontrado sin vida en una parada de colectivos

La alerta fue dada al 911 a las 20.20 indicando que una persona se había descompensado en la vía pública.

Inmediatamente llegó al lugar la Policía y una ambulancia del Samec.

Los médicos realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero confirmaron el deceso minutos más tarde.

El diagnóstico preliminar señala que falleció por muerte súbita por paro cardiorrespiratorio.

Los investigadores descartaron cualquier hecho delictivo o de violencia.

Quedan desmentidas las versiones que circulaban entre vecinos que sugerían haber escuchado disparos de arma de fuego.

Al momento de las pericias en el lugar, nadie se acercó a reconocer o aportar datos del fallecido.

La Justicia ordenó la realización de la autopsia y la toma de fichas dactilares para lograr la identificación oficial durante la jornada.