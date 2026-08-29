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El Tren 25 de Mayo llega a Cerrillos este lunes

Contará con 11 vagones y ofrecerá atención y asesoramiento de organismos provinciales y áreas municipales.

Salta Hoy

29 / 08 / 2026

 

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Cerrillos se prepara para recibir este lunes 31 de agosto al Tren 25 de Mayo, una iniciativa que busca acercar servicios, trámites y asistencia gratuita a los vecinos de la localidad.

La formación se instalará en la Estación de Trenes de Cerrillos, donde durante la jornada se brindará atención a la comunidad a través de distintos organismos provinciales y áreas de la Municipalidad.

En la previa de la llegada, autoridades municipales mantuvieron una reunión de coordinación con representantes del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia para ultimar detalles del operativo y organizar la recepción de la formación.

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