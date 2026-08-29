Las Leonas derrotaron a Países Bajos y se consagraron Campeonas del Mundo

Las Leonas volvieron a hacer historia. La Selección argentina femenina de hockey se consagró campeona del Mundial 2026 tras vencer este sábado a Países Bajos en una dramática definición por penales australianos, en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen.

El equipo dirigido por Fernando Ferrara consiguió así el tercer título mundial de su historia y volvió a levantar la Copa después de 16 años. Las anteriores consagraciones habían sido en Perth 2002 y Rosario 2010.

La final tuvo todos los condimentos. Países Bajos, anfitrión, vigente tricampeón y máximo ganador histórico del certamen, se puso en ventaja sobre el cierre del segundo cuarto. Cuando faltaban apenas 47 segundos para el descanso, Yibbi Jansen aprovechó el primer córner corto de las locales y marcó el 1-0.

Argentina salió decidida a buscar el empate y durante el tercer cuarto generó varias ocasiones, principalmente a partir de los córners cortos. Sofía Cairo y Majo Granatto fueron algunas de las protagonistas de las principales aproximaciones, aunque la arquera y la defensa neerlandesas consiguieron sostener la ventaja.

Las Leonas no bajaron los brazos, llevaron el partido hasta la definición por penales australianos y allí lograron imponerse para quedarse con el título mundial ante el público neerlandés.

Una revancha con historia

La consagración tuvo un significado especial por el rival. Países Bajos había derrotado 3-1 a Argentina en la final del Mundial 2022 y llegaba a esta edición como ganador de las últimas tres Copas del Mundo.

Sin embargo, Las Leonas también contaban con una historia favorable frente a las neerlandesas. Sus dos títulos anteriores llegaron justamente ante el mismo rival.

En Perth 2002, Argentina empató 1-1 y ganó 4-3 por penales para conseguir su primera Copa del Mundo. Ocho años después, en Rosario 2010, volvió a derrotar a Países Bajos, esta vez por 3-1, para conseguir el bicampeonato mundial.

Ahora, 16 años después de aquella consagración en Rosario, Las Leonas volvieron a superar a las neerlandesas y recuperaron la corona.

Un Mundial invicto

Argentina llegó a la final sin conocer la derrota. En la primera fase empató 1-1 con Estados Unidos, derrotó 3-2 a Alemania y superó 2-0 a Escocia.

Luego, en la segunda etapa, venció 3-0 a España e igualó 0-0 con Bélgica. En semifinales se impuso 1-0 ante Australia, con gol de Julieta Jankunas, y consiguió el pasaje a su séptima final mundialista.

Del otro lado estaba un rival que llegaba con una campaña perfecta: Países Bajos había ganado sus seis partidos anteriores, con 22 goles a favor y apenas tres en contra.