Valentina Raposo, campeona del mundo: la salteña tocó el cielo con Las Leonas

Valentina Raposo escribió este sábado una de las páginas más importantes de su carrera deportiva. La salteña se consagró campeona del mundo con Las Leonas luego de que Argentina venciera a Países Bajos en una dramática definición por penales australianos, tras igualar 1-1 durante el tiempo reglamentario.

La defensora fue titular y disputó los 60 minutos de la gran final, en un partido en el que volvió a mostrar una de sus principales características: firmeza y personalidad para afrontar los momentos de máxima exigencia.

Tras el último penal, llegó el festejo. Raposo celebró junto a sus compañeras la conquista del tercer Mundial en la historia de Las Leonas, pero también una consagración muy especial a nivel personal: es la primera vez que la jugadora salteña consigue la medalla dorada en una Copa del Mundo.

De Salta a la cima del mundo

La consagración de Raposo tiene además un significado especial para la provincia. Formada en Salta, la defensora logró convertirse en una de las piezas importantes del seleccionado argentino y ahora alcanzó la cima del hockey mundial.

Su presencia en la final ante Países Bajos coronó un recorrido que comenzó en el hockey salteño y que la llevó a competir en los escenarios más importantes del mundo con la camiseta de Las Leonas.

Con esta conquista, Raposo suma un nuevo capítulo a una trayectoria internacional que ya la había llevado a disputar grandes competencias con el seleccionado argentino. Pero esta vez el premio fue el máximo: una Copa del Mundo.

Una campeona con historia por delante

La salteña todavía tiene mucho camino por recorrer en el hockey de elite. Sin embargo, a partir de este sábado ya tiene un lugar en la historia: Valentina Raposo es campeona del mundo.

Junto a Las Leonas, la defensora fue protagonista de una final inolvidable ante Países Bajos y de una campaña que terminó con Argentina nuevamente en lo más alto.