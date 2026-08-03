Pelea entre jóvenes deja un herido de bala en Barrio La Paz

Durante el enfrentamiento, un joven de 25 años resultó herido de bala en el tórax.

Fue trasladado en "código rojo" por una ambulancia del Samec al Hospital San Bernardo, donde permanece internado.

La policía está trabajando en la zona para identificar y localizar al autor del disparo.

Además, se investiga el motivo que originó la pelea entre los grupos de jóvenes.

Las autoridades piden colaboración a la comunidad para obtener más información.



