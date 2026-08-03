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Pelea entre jóvenes deja un herido de bala en Barrio La Paz

Radio Salta confirmó que la violenta pelea se produjo anoche alrededor de las 23:00, en la zona sudeste de la capital salteña.

Salta Hoy

03 / 08 / 2026

 

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Durante el enfrentamiento, un joven de 25 años resultó herido de bala en el tórax. 

Fue trasladado en "código rojo" por una ambulancia del Samec al Hospital San Bernardo, donde permanece internado. 

La policía está trabajando en la zona para identificar y localizar al autor del disparo. 

Además, se investiga el motivo que originó la pelea entre los grupos de jóvenes. 

Las autoridades piden colaboración a la comunidad para obtener más información.


 

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