Paro de CTERA en Salta: Acatamiento dispar en las escuelas

[Foto gentileza Diario El Tribuno]

Reclaman la reapertura de la paritaria nacional docente, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente, recomposición de salarios y mayor financiamiento educativo.

En algunas escuelas, las clases se desarrollan con normalidad, mientras que en otras hay adhesión parcial.

Carteles informativos fueron colocados en los accesos escolares para notificar a las familias sobre la suspensión de actividades.

La escuela Fray Roque Chielli, en barrio Don Emilio, anunció su participación en el paro.

Se espera que al final del día se publiquen los datos oficiales sobre el impacto de la medida de fuerza.