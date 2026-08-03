Milagro 2026: El SAMEC instaló un puesto sanitario fijo en la Catedral
El dispositivo funcionará durante agosto y septiembre para brindar asistencia a fieles y visitantes durante las actividades religiosas vinculadas a la festividad del Señor y la Virgen del Milagro.
Salta Hoy
03 / 08 / 2026
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El puesto sanitario atenderá de lunes a viernes, en el horario de 7 a 13 y de 16 a 22, con personal capacitado para responder a consultas, brindar atención de primeros auxilios y coordinar, de ser necesario, el traslado de pacientes a establecimientos de mayor complejidad.