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Atención conductores: Corte total de tránsito en Avenida Bolivia

A partir de hoy y hasta el próximo 6 de septiembre, la Avenida Bolivia permanecerá cortada de manera total en el tramo comprendido entre la calle José Superí y el acceso al Aero Club Salta.

Salta Hoy

03 / 08 / 2026

 

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El corte se debe a obras de acondicionamiento que incluirán la demolición del asfalto actual y la construcción de una nueva calzada.

Mientras duren los trabajos, se implementarán desvíos en toda la zona, por lo que se solicita a los automovilistas circular con precaución, respetar la señalización y planificar sus recorridos con anticipación.

 

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