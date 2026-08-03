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Recuperan y mejoran la fachada de la Catedral

Es una obra de renovación de iluminación a cargo de la Municipalidad de Salta que estará lista este fin de semana. El tránsito está reducido por calle España a la altura del tempo, donde se improvisó una pasarela peatonal.

Salta Hoy

03 / 08 / 2026

 

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Se inició un trabajo de restauración lumínica integral en la fachada de la Catedral Basílica de Salta, reemplazando las luminarias antiguas por nueva tecnología, dijo Martín MIranda, secretario de Ambiente de la comuna.

Expresó que el objetivo es recuperar el esplendor y el colorido histórico que caracteriza al templo, ofreciendo a los salteños y visitantes una nueva vista nocturna del edificio.

Durante los próximos días se llevarán a cabo los trabajos de instalación y las pruebas técnicas necesarias, y se estima que la nueva iluminación estará operativa entre este domingo y el lunes.

El funcionario sostuvo que esta obra se realiza como parte de los preparativos para la festividad del Señor y la Virgen del Milagro, una fecha fundamental para la provincia.

El proyecto forma parte de un trabajo más amplio de la Municipalidad para poner a punto la Plaza 9 de Julio, buscando recibir a los miles de fieles y turistas que visitan la ciudad durante esta época tan importante.

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