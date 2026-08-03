Caso Francesas: “Estamos muy cerca de saber la verdad”

Aseguró que la causa está lejos de prescribir y anticipó detalles de las conclusiones de las investigaciones llevadas adelante por la justicia de Francia.

También afirmó que en una de las prendas de las mujeres asesinadas se halló vello púbico de Gustavo Lasi y una pestaña a una de las francesas.

“Al momento de su muerte el policía Píccolo estaba muy angustiado, dejó cartas donde asegura sentirse perseguido por un sector de la Brigada de Investigaciones”, indicó el procurador entrevistado por El Tribuno.

La detención de Lasi se realizó gracias a la investigación de Píccolo y la plantación de pruebas.

“Las chicas murieron el día que subieron a la Quebrada de San Lorenzo es una de las informaciones más importantes de los estudios realizados en Francia”, agregó García Castiella.

Y dijo que los dos ADN hallados en las ropas de las víctimas no tenían nada que ver con la escena del crimen.

“La causa está lejos de la prescripción, quien diga eso está afirmando un disparate”, finalizó el procurador.