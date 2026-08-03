Hay un detenido en la investigación por el hombre encontrado sin vida en Padre Lozano

El fiscal Gonzalo Vega está a cargo de la investigación desde la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal.

La Unidad de Investigación está realizando diversas diligencias, y por el caso detuvieron a una persona, quien quedó a disposición de la justicia.

El cuerpo fue enviado al Servicio de Tanatología Forense para la autopsia.



