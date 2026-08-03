Hay un detenido en la investigación por el hombre encontrado sin vida en Padre Lozano
El cuerpo del hombre de 31 años fue encontrado a la vera de la Ruta provincial 53.
Salta Hoy
03 / 08 / 2026
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El fiscal Gonzalo Vega está a cargo de la investigación desde la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal.
La Unidad de Investigación está realizando diversas diligencias, y por el caso detuvieron a una persona, quien quedó a disposición de la justicia.
El cuerpo fue enviado al Servicio de Tanatología Forense para la autopsia.