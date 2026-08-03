La leona Luciana Aymar brindará una charla en Salta

El ciclo “Mentes en equilibrio” además de la afamada jugadora de hockey, se podrá escuchar también Javier Furman, fundador de Furman Salud y referente en medicina funcional.

“Por más que comamos bien estamos en una base de desnutrición”, indicó esta mañana en la charla con Radio Salta.

“Hoy varios estudios indican que la salud del sueño es la base del bienestar general del ser humano”, indicó el profesional.

La charla de Aymar se realizará el próximo miércoles 5 de agosto a las 16:00 horas en el Centro de Convenciones de Limache.

Otro de los panelistas de la charla será el psicólogo Rodolfo Ceballos. En diálogo con Radio Salta, dijo que para sostener el equilibrio mental existen condicionamientos positivos y negativos. En momentos difíciles, se debe recurrir a los condicionamientos positivos o "defensas del yo".

Ceballos habló también de la capacidad de adaptación y comparó la capacidad de arreglárselas con lo que a uno le pasa usando las herramientas emocionales disponibles.

Sostuvo que a mayor dimensión del problema o de la angustia psicológica, mayor debe ser el esfuerzo personal para afrontarlo.